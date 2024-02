Le ministère du Commerce prêt à intervenir pour contrôler les prix pendant le Ramadan et l’Aïd 2024

Le ministère du Commerce et du développement des exportations interviendra si les prix de certains produits prendront, au cours du mois de Ramadan ou la période de l’aïd 2024, un rythme ascendant, et ce, à travers la fixation des marges de bénéfice ou des prix maximums, a indiqué le directeur de l’Observatoire national de l’approvisionnement et des prix, Ramzi Trabelsi.

En effet, le ministère assurera un suivi quotidien de la fluctuation des prix, a-t-il ajouté dans une entrevue vidéo.

Trabelsi a fait savoir dans ce cadre que l’observatoire dispose d’une base de données datant de plus d’une décennie.

Il a précisé que les études effectuées, récemment, par l’Observatoire ont révélé l’absence d’une hausse importante des prix, à l’exception de certains produits dont les prix ont été impactés par l’intersaison.

En vertu de la loi numéro 86 de l’année 1964, l’Observatoire fournit des données quotidiennes et mensuelles, dans le cadre de la stratégie de l’Etat, après la libéralisation des prix, et ce, sous la tutelle de la direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques.