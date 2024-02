Eau en été : la Tunisie continue de limiter les usages

Cet été, le ministère de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche Maritime prévoit de poursuivre l’application du décret relatif à l’instauration d’un système de quotas et de restrictions temporaires pour certaines utilisations de l’eau. Cette décision fait suite à l’adoption, l’été dernier, d’un système d’étalement de l’eau en raison de la sécheresse qui sévit dans le pays. Lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui, le ministère a annoncé ses orientations pour assurer l’approvisionnement en eau pendant l’été et la période de pic de consommation, en soulignant la poursuite de la lutte contre les pratiques de forage, de branchement illégal et de pompage anarchique.

Parmi les orientations du ministère pour l’été 2024 figurent l’affectation des ressources en eau disponibles aux cultures stratégiques telles que les céréales, les fourrages et les arbres fruitiers, ainsi que la poursuite de l’approvisionnement des institutions sensibles en eau potable et la promotion de l’utilisation des eaux traitées dans les opérations d’irrigation.