Medenine : accident entre un bus scolaire et une voiture, plus de 30 blessés

Un accident entre une voiture et un bus scolaire de la société régionale de transport à Medenine, transportant des élèves de la délégation de Sidi Makhlouf, a causé plus de 30 blessures légères parmi les élèves, ainsi que les conducteurs des deux véhicules.

Selon le porte-parole de la société régionale de transport à Medenine, Chokri Jaziri, la plupart des blessures sont légères et ne présentent aucun danger, la majorité des blessés devant quitter l’hôpital local de Sidi Makhlouf où deux ambulances ont été mises à disposition pour les transporter. Quatre blessés nécessitant une surveillance médicale plus approfondie ont été transférés à l’hôpital universitaire de Medenine, dont trois élèves et le conducteur de la voiture, considéré comme le plus gravement blessé.

Les unités de la garde nationale ont procédé à l’inspection de l’accident pour déterminer les circonstances et ont pris les mesures de sécurité nécessaires.