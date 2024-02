Tunisie : Le Taux de couverture dans les jardins d’enfants a augmenté de 38% en 2021 à 44% actuellement

La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amal Belhaj Moussa, a indiqué mardi à Gabès, que le programme “un jardin d’enfant public inclusif” lancé par le ministère depuis le 20 novembre 2021, et visant à améliorer le taux de couverture dans les jardins d’enfants, a permis d’augmenter ce taux de 38 à 44% actuellement.

Moussa a souligné, dans une déclaration aux médias en marge de l’ouverture aujourd’hui du complexe de l’enfance de Metouia, que ce programme a permis la création de 45 jardins d’enfants publics inclusifs, afin d’assurer l’égalité des chances entre les enfants et garantir leur droit à l’éducation préscolaire.

Elle a ajouté que le ministère a également lancé le programme « Notre jardin d’enfant dans notre quartier», dont le nombre d’enfants bénéficiaires est passé de 10 000 enfants au cours de l’année 2021 à 25 000 enfants au cours de cette année, avec des crédits moyennant environ 13 millions de dinars (MD).

Le coût de réalisation du complexe de l’enfance de Metouia, dont le nombre des adhérents est de 153 enfants, est estimé à un million de dinars, et comporte 3 salles d’activités, une salle d’informatique et de robotique, une salle multidisciplinaire en plus d’une salle de lecture et un terrain de sport.

La ministre s’est informée, à cette occasion, de l’avancement des travaux de construction de l’espace pilote de la famille, qui ont démarré le 11 janvier.

La ministre a indiqué que ce projet, premier du genre dans la région, cible chaque année plus de 5 000 bénéficiaires et propose divers services au profit des membres de la famille, tels que le divertissement, l’orientation, la formation, la sensibilisation, l’encadrement de toutes les catégories y compris les femmes, les enfants, les jeunes et les personnes âgées et sera agrémenté d’un théâtre avec une capacité d’accueil de mille personnes.

Une enveloppe de 2,6 millions de dinars a été allouée à la création de cet espace, qui devrait ouvrir ses portes avant la fin de cette année. Il vise à accompagner les familles à travers leur assurer des prestations sociales, économiques, sanitaires et un suivi psychologique afin de réduire les nouveaux phénomènes sociaux qui menacent la cohésion familiale.

Le ministre de la Famille a également inauguré le jardin d’enfant public « Akaret », créé par le ministère à un montant estimé à environ 112 mille dinars. Le nombre d’enfants inscrits a atteint 48 enfants.

Au terme de sa visite dans la région, Moussa a inauguré le nouveau jardin d’enfants public de la délégation de Wedhref. Le coût total de l’aménagement de l’espace s’élève à 50 mille dinars, et il a été équipé en partenariat avec le bureau de l’UNICEF en Tunisie.