Agression sioniste : au moins 25 martyrs dans les bombardements contre Ghaza

Au moins 25 Palestiniens, dont des enfants, sont tombés en martyrs dimanche lors d’une frappe aérienne sioniste contre la ville de Ghaza, a rapporté l’agence de presse palestinienne (Wafa) citant des sources médicales locales.

Les sources ont précisé que 15 personnes, dont des enfants, sont tombés en martyrs et plusieurs autres blessées après que l’armée d’occupation

sioniste a bombardé un immeuble résidentiel dans le quartier de Zaytoun, dans le sud de la ville de Ghaza.

Selon des sources locales et des témoins oculaires, cités par l’agence de presse palestinienne, les avions ont tiré un missile sur un bâtiment de trois étages sans avertissement préalable.

Le même jour, dix autres Palestiniens sont tombés en martyrs lors d’une frappe aérienne sioniste contre une route côtière à l’ouest de la ville de Ghaza.

Les mêmes sources ont rapporté que les forces d’occupation sionistes avaient tiré des obus d’artillerie et mené des frappes aériennes contre des individus qui attendaient des camions d’aide humanitaires, tuant dix d’entre eux et en blessant plusieurs autres.

Le ministère palestinien de la Santé a indiqué que le bilan de l’agression génocidaire sioniste, lancée le 7 octobre 2023 contre la bande de Ghaza,s’est élevé dimanche à 29.692 martyrs et 69.879 blessés, en majorité des femmes et des enfants.

Le ministère a également fait état de 86 martyrs et 131 blessés au cours des dernières 24 heures, dans sept massacres perpétrés par l’armée d’occupation dans l’enclave palestinienne.

Un précédent bilan datant de jeudi dernier faisait état de 29.606 martyrs et 69.737 blessés.

Le ministère palestinien de la Santé a, par ailleurs, indiqué qu’un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l’occupation empêchent les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter

secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l’armée sioniste mène une agression sauvage contre l’enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d’infrastructures en plus d’une catastrophe humanitaire sans précédent