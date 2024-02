Bizerte : Caravane de santé à Joumine

Plus de 150 personnes ont bénéficié, ce dimanche, de consultations médicales gratuites dans le cadre d’une caravane de santé spécialisée dans les maladies cardiovasculaires, installée au lycée secondaire Essamene, dans la délégation de Joumine au gouvernorat de Bizerte.

Cette caravane, lancée sous le slogan ”Prenez soin de votre cœur”, est organisée par la Société Tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie Cardio-Vasculaire (STCCCV), en partenariat avec les services de la direction régionale de la santé, le commissariat régional de l’éducation et les autorités locales et régionales à Bizerte.

La déléguée de Joumine, Wafa Ben Arif a indiqué à l’Agence TAP que cette caravane a été assurée par plus de quarante cadres médicaux et paramédicaux, dont des volontaires de la STCCCV, du service de cardiologie de l’hôpital régional de Menzel Bourguiba et autres bénévoles chargés d’organisation et d’encadrement logistique.

Un laboratoire spécialisé pilote et moderne a été mis à la disposition des patients, pour le dépistage de différentes maladies cardiovasculaires, a ajouté la même source.