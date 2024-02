La Tunisie réunit les chefs d’état-major de l’aviation africaine dans une conférence

L’armée de l’air tunisienne accueille, du 26 février au 1er mars 2024, la treizième conférence annuelle de l’Association des chefs d’état-major de l’aviation africaine, avec la participation de 40 pays africains, ainsi que des représentants de l’armée de l’air américaine et des forces aériennes de l’US Africa Command, ainsi que des personnalités de l’Organisation des Nations unies. Sous le thème “La coopération africaine dans la formation et l’entraînement”, cette conférence vise à faire de l’armée de l’air tunisienne un pôle régional et continental de formation et d’entraînement dans divers domaines liés à l’aviation et à l’aérospatiale.

L’événement abordera de nombreux sujets d’intérêt commun dans le domaine de la formation et de l’entraînement, et organisera des visites de terrain pour les délégations afin de découvrir le niveau atteint par les forces aériennes tunisiennes dans ces domaines. Des ateliers seront également organisés en marge de cette conférence, notamment un atelier sur les femmes, la paix et la sécurité, qui abordera le rôle des femmes dans les forces armées et leur autonomisation dans des postes de commandement militaire et onusien.