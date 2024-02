Rim Elbenna annonce son divorce après 7 mois de mariage (Vidéo)

L’actrice et influenceuse, Rim Elbenna, a récemment annoncé son divorce après seulement sept mois de mariage. Dans une déclaration, elle a expliqué qu’elle et son ex-mari, un homme politique et avocat, sont restés amis malgré la séparation.

Elle a souligné qu’il n’y avait aucun problème sexuel, financier, ou de communication entre eux, et qu’ils avaient décidé de divorcer pour éviter de perdre leur amitié. Rim Elbenna a également évoqué les rumeurs et les ragots qui ont entouré leur relation, précisant qu’elle et son ex-mari restaient en contact et parlaient tous les jours au téléphone.