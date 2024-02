Aïn Draham : une famille intoxiquée par un chauffage défectueux

Une famille de quatre personnes a été sauvée après avoir été victime d’une intoxication au gaz dans la région de Slaimia, aux environs de la ville d’Aïn Draham. L’intervention des services de protection civile a été nécessaire pour les transporter à l’hôpital local d’Aïn Draham.

Le centre opérationnel de la protection civile d’Aïn Draham a été alerté de l’intoxication de la famille par du gaz provenant d’un appareil de chauffage, ce qui leur a causé une perte de conscience et des difficultés respiratoires. L’équipe de secours de la protection civile est intervenue rapidement sur place pour prodiguer les premiers soins à la famille et les transporter vers l’hôpital local d’Aïn Draham. Un responsable médical a confirmé que leur état était stable et qu’ils avaient dépassé le stade critique.

Il convient de noter que l’intoxication au gaz, au charbon et au bois pour le chauffage est une problématique récurrente dans la région de Jendouba, en particulier dans les zones froides comme Aïn Draham et Ghar El Melh, où la neige est fréquente. Cette situation a entraîné de nombreux cas, voire des décès, ainsi que des incendies domestiques. La protection civile a donc émis des avertissements répétés pour sensibiliser à la dangerosité du chauffage et à la nécessité de prendre des précautions.