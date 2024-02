Découverte de nouveaux effets secondaires du vaccin contre le COVID-19

Des chercheurs ont identifié deux nouveaux effets secondaires extrêmement rares du vaccin AstraZeneca contre le COVID-19, les deux types d’inflammation du cerveau et de la moelle épinière, dans la plus grande étude sur la sécurité des vaccins à ce jour.

L’étude australienne, qui a porté sur plus de 99 millions de personnes en Australie, en Argentine, au Canada, au Danemark, en Finlande, en France, en Nouvelle-Zélande et en Écosse, a confirmé la rareté des complications des vaccins connues, les chercheurs affirmant que leurs avantages “continuent de l’emporter largement sur les risques”.

Les chercheurs, travaillant dans le cadre du réseau mondial de données sur les vaccins, ont utilisé des informations des participants ayant reçu les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca.

Selon les résultats publiés dans la revue “Vaccin” le vendredi 23 février 2024, l’étude a identifié deux nouveaux effets secondaires rares, deux types d’inflammation du cerveau et de la moelle épinière, liés au vaccin AstraZeneca.

L’étude a indiqué que le taux d’incidence de ces deux types d’inflammation était de 0,78 cas par million et de 1,82 cas par million, pour chaque effet secondaire respectif.

En plus des nouveaux effets secondaires, l’étude a confirmé avec un haut degré de précision les liens précédemment connus entre les vaccins Pfizer et Moderna et les effets secondaires rares d’inflammation du muscle cardiaque et du sac qui l’entoure, confirmant également des effets secondaires rares et déjà connus du vaccin AstraZeneca, liés à une attaque du système immunitaire contre le système nerveux et à des caillots sanguins dans les sinus.