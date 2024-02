Bizerte : Rencontre sur le thème de la néonatalogie à l’hôpital universitaire Habib Bougatfa

Une rencontre scientifique et de formation sur le thème de la néonatalogie a été organisée, samedi au Centre hospitalier universitaire (CHU) Habib Bougatfa à Bizerte, en présence d’un parterre d’experts œuvrant dans le domaine de la santé civile et militaire parmi les médecins, infirmiers, chercheurs et professionnels du domaine.

A cette occasion, la sous-directrice régionale de la santé de base à Bizerte, Salma Mechrgui a indiqué à l’Agence TAP, que la rencontre aspire à consolider les capacités des professionnels de santé dans les domaines de la réanimation néonatale, la prévention de l’handicap et la promotion de la santé maternelle et des nouveau-nés.

La rencontre a été l’opportunité pour les médecins, sages-femmes et professionnels de santé de première ligne dans les services de néonatologie, d’examiner les nouveaux moyens, compétences et techniques en matière de gestion des problèmes et complications pouvant affecter les nouveau-nés.

Un certain nombre d’experts, médecins chercheurs et techniciens de la santé, ont ainsi procédé à la présentation de conférences sur les derniers développements scientifiques de gestion des premiers instants de la naissance et les compétences à déployer pour garantir les meilleures conditions médicales à la mère et au nourrisson.