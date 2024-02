Des pluies éparses sont attendues, la nuit de samedi à dimanche, sur la plupart des régions. Ces pluies seront temporairement, orageuses et localement intenses sur les régions Est du nord et du centre. Une chute de neige est également prévue sur les hauteurs ouest du nord et du centre.

Un vent de secteur nord-ouest soufflera fort prés des côtes et sur les hauteurs. Le vent sera modéré à relativement, fort ailleurs.

Les températures seront comprises, la nuit, entre 8 et 11 °C et entre 3 et 6 °C sur les hauteurs ouest.