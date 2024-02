L’Algérie célèbre l’inauguration de sa Grande Mosquée, troisième plus grande au monde

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a officiellement inauguré aujourd’hui, dimanche, la Grande Mosquée d’Alger, le troisième plus grand lieu de culte au monde après les deux sanctuaires de La Mecque et de Médine. Cette mosquée est considérée comme un phare de civilisation, un symbole religieux et un centre scientifique essentiel pour ancrer la référence religieuse nationale et préserver les fondements de la nation algérienne.

La mosquée a été construite dans la baie d’Alger, plus précisément dans la commune de Mohammadia, anciennement appelée “Laferrière” à l’époque coloniale française, du nom du cardinal Charles Martial Lavigerie, fondateur de l’Œuvre des Missionnaires d’Algérie, connue sous le nom de Pères Blancs.

La mosquée comprend une grande salle de prière sur une superficie de 20 000 mètres carrés, pouvant accueillir plus de 120 000 fidèles, ornée de manière magnifique. Elle comporte des colonnes de marbre distinctives, un grand mihrab réalisé en marbre et plâtre multicolore, ainsi que des touches artistiques reflétant l’ornementation authentique algérienne.

Le coût total de construction de la mosquée, y compris toutes ses installations, s’élève à 898 millions d’euros, selon l’ancien ministre des Finances, Ayman Ben Abderrahman.