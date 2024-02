Opération de nettoyage à la Médina de Tunis le 9 mars

En préparation du mois sacré de Ramadan et dans le cadre de l’initiative “2024, Année de la Propreté”, une vaste campagne de nettoyage est prévue pour la Médina de Tunis, sous le thème “Les rues de la ville sans plastique”, le 9 mars prochain.

Suite à un accord lors d’une réunion conjointe entre la ministre des Affaires culturelles, Héla Khammari Guefrache, et la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui Mahdaoui, le 19 février 2024, une séance de travail a eu lieu jeudi soir en présence de cadres des deux ministères, d’un représentant du ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources en Eau, ainsi que des représentants des autorités locales et régionales, des Scouts Tunisiens et de divers acteurs de la société civile.

Cette séance avait pour objectif de définir les priorités, de dresser la carte des zones à nettoyer, de désigner les chefs d’équipe et d’établir une liste des besoins logistiques nécessaires pour assurer le succès de cet événement, qui vise principalement à changer les comportements individuels et collectifs et à sensibiliser à l’importance de la propreté, en particulier dans les villes anciennes, selon un communiqué du ministère des Affaires culturelles.

Pendant cet événement, des contacts directs seront établis avec les habitants de la Médina pour participer au nettoyage des zones identifiées, en plus des cadres et agents des ministères concernés, des élèves des écoles et des instituts, ainsi que des scouts.