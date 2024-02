Adellatif El Mekki élu secrétaire général du parti « Travail et Réalisation »

Abdellatif Mekki a été élu secrétaire général du parti “Travail et Réalisation” à l’issue du premier congrès du parti organisé, les 24 et 25 février à Tunis en présence de 100 congressistes.

Dans ce cadre, Mekki a indiqué à l’Agence TAP que son parti se range du côté du Front de salut national de l’opposition, ajoutant qu’il n’a pas encore décidé d’être candidat à l’élection présidentielle.

Il a souligné que son parti s’ouvre sur toute partie prête à partager ses orientations, appelant à tirer des leçons de la période d’avant et post-révolution pour mettre en place un processus de réforme politique.

Médecin de profession et homme politique, Abdellatif Mekki est membre du mouvement islamiste Ennahda et ex-ministre aux gouvernements de la Troika (2011-2013) et d’Elyes Fakhfakh (2020), il avait créé un patri baptisé « Travail et Réalisation », le 28 juin 2022.