Temps nuageux, des passages plus abondants et accompagnés de pluies et de cellules orageuses sur le nord, le centre-ouest et le sud puis sur l’Est du pays l’après-midi.

Vent du secteur ouest, relativement fort à fort de 40 à 60 km/h sur le sud, de faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer très agitée à houleuse sur Serrat et d’agitée à très agitée ailleurs.

Températures en légère baisse, comprises entre 10 et 17 degrés, 8 degrés sur les hauteurs de l’ouest et 19 degrés sur l’extrême sud-est.