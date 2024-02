Tunisie : Lancement du “E-Learning Mentor”

Le lancement du “E-Learning Mentor”, a été au centre d’une réunion tenue, mercredi, au siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sous la présidence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir en présence de la directrice générale du Centre de calcul El Khawarizmi, de présidents et vice-présidents d’universités, de directeurs généraux et de représentants de plusieurs ministères.

La réunion a passé en revue le rapport relatif à la première phase du projet, qui comprend une bibliothèque virtuelle et des équipes de travail regroupant plusieurs ministères chargée de la mise en œuvre de ce projet.

La réunion a, également, porté sur l’installation du “Super computer” au Centre de Calcul El-Khawarizmi au cours du mois d’avril prochain. Ce projet permettra au ministère de se doter de la première solution souveraine d’intelligence artificielle.

Le super calculateur a été développé et financé par des compétences tunisiennes, et sera officiellement lancé au profit des étudiants à partir de la prochaine année universitaire. Il vise à ouvrir de nouveaux horizons en matière de coopération internationale dans le domaine académique, la recherche scientifique et la coopération dans le cadre des sociétés entrepreneuriales.