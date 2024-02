Printemps pluvieux en Tunisie : les régions du nord-ouest particulièrement concernées

En ce jour pluvieux, la Tunisie dit au revoir à l’hiver et accueille le printemps. Selon l’ingénieur de l’Institut national de la météorologie, Abdelrazzak Errahal, dans une déclaration sur la radio Mosaïque FM le mardi 27 février 2024, l’arrivée de masses d’air froid est prévue sur la Tunisie à partir de ce soir, créant des conditions propices à des pluies dans les régions du nord-ouest, s’étendant progressivement au reste du pays.

Ces pluies seront abondantes, en particulier pendant la nuit de mercredi à jeudi et tout au long de la journée de jeudi. Les régions du nord-ouest devraient enregistrer les plus fortes précipitations, entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre 60 mm. Les pluies seront moins abondantes dans le nord-est, sur les côtes est et localement dans le sud-est.

Le temps sera également propice à la grêle, avec possibilité de neige en altitude. Les températures connaîtront une baisse notable, en particulier la nuit de mercredi et le jeudi.

Le vent sera fort sur les côtes nord et est, se renforçant à l’intérieur du pays lors de l’apparition des nuages ​​orageux, avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h.

Les prévisions à moyen terme indiquent que les premiers jours de mars, avec le début du printemps, seront propices aux précipitations.