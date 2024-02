Tunisie – Météo : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Le temps sera partiellement nuageux, avec des nuages progressivement lourds l’après-midi sur les régions occidentales du nord et du centre, avec des orages passagers et parfois de fortes pluies puis y compris dans les régions de l’Est et localement le sud pendant la nuit.

Il y a une possibilité de chute de grêle dans des endroits limités.

Le vent sera relativement fort près des côtes et faible et modéré dans le reste des régions. Pendant la nuit le vent se renforcera près de la côte est.

La mer sera agitée puis très agitée sur la côte est.

Les températures vont diminuer légèrement. Les maximales se situeront entre 14 et 19 degrés dans le Nord et sur les hauteurs, et entre 19 et 23 dans le reste des régions et 25 à l’extrême sud-est, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.