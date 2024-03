La FIFA annoncent des changements majeurs dans les règles du football

Le Conseil de l’International Football Association Board (IFAB) et la FIFA ont annoncé aujourd’hui, dimanche 3 mars 2024, quelques modifications aux règles du jeu, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2024. Parmi celles-ci, la décision d’apporter des changements aux protocoles de gestion des commotions cérébrales.

Lors de sa réunion annuelle tenue en Écosse et accueillie par la Fédération écossaise de football, le Conseil a approuvé plusieurs changements et clarifications concernant les lois du jeu, notamment en ce qui concerne les joueurs en matière de commotions cérébrales permanentes, d’équipement des joueurs, de fautes et de comportement inapproprié, ainsi que les penalties.

IFAB a également approuvé que seul le capitaine de l’équipe puisse s’approcher de l’arbitre et discuter avec lui dans certaines situations, et l’obligation de respecter les périodes de calme pour permettre aux équipes de retourner dans leur moitié de terrain.

Le Conseil a également décidé de prolonger l’expérience de la FIFA visant à ce que l’arbitre de champ annonce les décisions finales et les raisons après avoir consulté l’arbitre vidéo assistant (VAR) ou la vérification prolongée du VAR pour d’autres compétitions, les compétitions devant obtenir l’autorisation du comité et doivent respecter les directives de l’arbitrage et de la technologie de la FIFA.

IFAB a également approuvé des modifications aux lois du jeu, notamment la loi 3, y compris l’approbation d’une modification supplémentaire pendant les matches pour les cas de commotions cérébrales comme option dans la compétition conformément au protocole requis.

Parmi les autres décisions prises, il y a eu une modification de la loi 12 sur les fautes et le comportement inapproprié, stipulant que les fautes causées par un contact involontaire avec le ballon qui entraînent l’attribution de penalties doivent être traitées de la même manière que les autres fautes, et une modification de la loi 14 (penalty) stipulant que la balle doit toucher une partie ou la majeure partie du centre du point de penalty, et les joueurs de champ ne seront punis que s’ils ont un impact.