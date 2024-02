Nuages et pluies attendus cette nuit dans plusieurs régions

Ce vendredi soir, le 23 février 2024, le temps sera marqué par la présence de nuages denses et localement orageux, accompagnés de pluies dans les régions de l’ouest, du nord, et du centre. Ces précipitations pourraient s’étendre localement aux régions orientales, selon le bulletin météorologique de l’Institut national de la météorologie.

Les vents souffleront de l’ouest, modérés près des côtes et dans le sud, et faibles à modérés ailleurs.

Les températures oscilleront entre 10 et 13 degrés dans le nord et le centre, entre 14 et 17 degrés dans le sud, et autour de 6 degrés dans les hauteurs de l’ouest.