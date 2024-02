Tunisie – Météo : Pluies éparses et températures en nette baisse

Des nuages parfois denses, samedi, avec des pluies éparses sur le nord, le centre et localement sur le Sud. Ces pluies seront provisoirement orageuses, l’après midi, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des chutes de neiges seront enregistrées sur les hauteurs ouest, au cours de la nuit. Le vent soufflera de secteur sud sur le nord et le centre faible à modéré de 15 à 30 km/h et de secteur ouest sur le sud et relativement fort de 30 à 50 km/h, puis se renforçant sur la plupart des régions, au cours de la nuit.

La mer sera agitée dans le nord, à très agitée dans la région de Serrat et moutonneuse dans les côtes est.

Les températures seront en nette baisse. Les maximales varieront entre 13 et 19 degrés, aux alentours de 10 degrés sur les hauteurs ouest et atteindront 24 degrés à l’extrême sud-est, alors que les minimales seront comprises entre 6 et 10 degrés et entre 1 et 4 degrés sur les hauteurs ouest.