Bombardements israéliens à Gaza : Des dizaines de citoyens martyrisés et blessés

Des dizaines de citoyens ont été martyrisés et blessés, hier soir et aujourd’hui, à la suite des bombardements continus de l’occupation sioniste sur la bande de Gaza par voie terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre dernier.

Notre correspondant a indiqué que les avions d’occupation sioniste ont tiré des ceintures de feu sur des places résidentielles du quartier d’Al-Zaytoun, au sud-est de la ville de Gaza, ciblant des dizaines de maisons, faisant des dizaines de martyrs et de blessés, dont la majorité sont encore sous les décombres des maisons.

Il a souligné que les équipes de la protection civile et les ambulances n’ont pas pu atteindre les zones ciblées du quartier pour récupérer les corps des martyrs et transporter les blessés.

Dans le même contexte, l’aviation d’occupation sioniste a lancé une série de raids visant plusieurs quartiers de la ville de Gaza, notamment Tal Al-Hawa, Al-Sabra et Al-Shuja’iya, qui ont fait un certain nombre de martyrs et de blessés, dont la plupart qui ont été transférés à l’hôpital Al-Shifa.

Notre correspondant a déclaré que l’avion d’occupation a visé deux maisons du camp de Nuseirat, entraînant la mort de sept citoyens, dont des enfants, et la blessure d’une quinzaine d’autres, qui ont été transférées à l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa, à Deir al-Balah.

À Khan Yunis, l’artillerie de l’occupation sioniste a bombardé les environs de l’hôpital Nasser, blessant un certain nombre de citoyens et endommageant des bâtiments. Les forces d’occupation assiègent toujours l’hôpital Nasser, qui abrite environ 120 blessés, patients et personnel médical.