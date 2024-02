Distribution du guide de l’éducateur pour l’accompagnement des enfants autistes à Ben Arous

Une cérémonie de distribution du guide de l’éducateur pour l’accompagnement des enfants autistes a été organisée samedi matin, à l’initiative de l’Organisation tunisienne pour l’éducation et la famille (OTEF) et l’Association pour la promotion des jardins d’enfants.

A cette occasion, le guide de l’éducateur a été remis pour la première fois à l’échelle nationale, aux différents établissements et structures de l’état et aux associations et organisations.

Le responsable de l’OTEF dans la région de Ben Arous, Mohammed Mahdi Makki, a souligné dans une déclaration à l’Agence TAP, que son organisation a appuyé tous les efforts déployés en matière d’accompagnement des enfants atteints du spectre de l’autisme ainsi que les initiatives qualitatives en faveur de la prise en charge de cette catégorie.

Dans ce contexte, il a affirmé que l’OTEF a organisé, en partenariat avec tous les intervenants dans ce domaine, plusieurs réunions auxquelles ont pris part des spécialistes ayant contribué à l’élaboration et la publication de ce guide, qui selon lui, constitue un document de référence de haute valeur scientifique, permettant aux éducateurs d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l’accompagnement des enfants autistes.

De son côté, Ibrahim Rihani, expert dans le domaine de la famille et l’enfance, a indiqué que ce guide est le résultat d’un travail conjoint entre des spécialistes et des experts dans les domaines de l’enfance, de la santé mentale et de l’orthophonie pour soutenir les efforts de l’État, notamment après la décision du ministère de la Femme d’inclure gratuitement les enfants atteints du spectre de l’autisme dans les jardins d’enfants.

Par ailleurs, L’association “Technologie de Ben Arous” a mis en place une application électronique interactive qui comprend les différents thèmes du guide de l’éducateur et facilite l’accès à son contenu via les supports intelligents, afin de permettre à un plus grand nombre d’utilisateurs de communiquer avec les enfants autistes .