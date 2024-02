Attention sur l’autoroute Tunis-Gabès : risque de vents de sable

Aux utilisateurs de l’autoroute Tunis-Gabès : Attention aux vents de sable !

La Direction générale de la Garde nationale a annoncé, dans un communiqué de circulation, la présence de vents de sable réduisant la visibilité sur l’autoroute A1 (Tunis/Gabès) du kilomètre 362 au niveau de la station de transformation jusqu’au kilomètre 393 au niveau de la station de transformation de Gabès Nord.

La direction de la Garde nationale a appelé les usagers de la route à une concentration mentale accrue pendant la conduite et à prendre les précautions nécessaires en ajustant leur vitesse. Ils sont également invités à maintenir une distance de sécurité lors de la conduite, à éviter les comportements dangereux au volant, et à utiliser les feux de croisement en cas de visibilité réduite pour assurer une réactivité, un contrôle et une maîtrise du véhicule.

Il est possible de contacter le Centre de la continuité des affaires de la Direction des opérations de la Garde nationale aux numéros suivants : 71963512 +71960448. Il est également possible de contacter les régions et les zones de la Garde nationale à l’échelle régionale au numéro gratuit (193).