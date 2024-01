Football – CAN 2024 : Le mental sera déterminant pour passer le cap de l’Afrique du Sud (J. Kadri)

Le sélectionneur national, Jalel Kadri, à assuré que le mental sera déterminant dans la quête de la victoire devant l’Afrique du Sud, demain mercredi à l’occasion de la 3e et dernière journée du premier tour de la coupe d’Afrique des nations-Côte d’Ivoire 2023+1.

S’exprimant, mardi en conférence de presse, à la veille du match, Kadri a expliqué que la sélection tunisienne s’est retrouvée dans une situation compliquée où la qualification est tributaire d’une victoire face au “Bafana Bafana”, mais que cet objectif n’est pas impossible à atteindre au vu de l’envie de relever le défi, affiché par l’ensemble des joueurs.

“Nos joueurs disposent de l’expérience nécessaire et savent pertinemment que la discipline et la concentration sont les clés du match de mercredi” a-t-il fait remarquer, soulignant l’importance de se parer contre tous les scénarios possibles et de savoir réagir à toutes les situations, justifiant ses propos par les surprises qui ne cessent d’avoir lieu en cette édition ivoirienne de la CAN, notamment, l’élimination sur son sol du pays hôte.

Selon Kadri, “l’adversaire renferme des éléments de qualité, notamment, au niveau de l’attaque et sait faire le surnombre, mais présente, également, des faiblesses qu’il faut exploiter pour s’imposer”.

“La question de la qualification sera tranchée sur la pelouse et seulement ce qui se passera sur le terrain sera déterminent quant à l’issue du match”, a lancé le sélectionneur.

La sélection tunisienne affrontera, demain mercredi, à partir de 18h son homologue sud-africaine pour le compte de la 3e et dernière journée du premier tour (Groupe E) de la CAN.

Le Mali est l’actuel leader du groupe avec 4 points, suivi de la Namibie et de l’Afrique du Sud (2es) avec 3 points, tandis que la Tunisie ferme la marche avec un seul point.