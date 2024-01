Vers l’établissement d’un nouveau pacte social pour l’éducation et l’enseignement en Tunisie

Des experts en éducation et en enseignement se penchent actuellement sur la réalisation du projet d’un nouveau pacte social pour l’éducation et l’enseignement en Tunisie et ce, dans le cadre des travaux d’une conférence organisée à l’initiative de l’institut arabe des droits de l’homme sur le rôle du partenariat dans la promotion de l’éducation et de l’enseignement.

Dans une déclaration aux médias en marge de la conférence, Abdelbasset Ben Hassan, président de l’institut arabe des droits de l’homme a souligné que, dans le cadre de ce pacte social, tous les intervenants fixeront ensemble les solutions aux différents problèmes des secteurs de l’éducation et de l’enseignement.

« Le pacte fixera également les missions de chaque partie afin de promouvoir le secteur », a-t-il dit.

De son côté, le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri, a indiqué que l’établissement de ce pacte est en adéquation avec les orientations du département qui a toujours appelé au partenariat pour la promotion du secteur.

Dans ce contexte, il a mis l’accent sur l’importance de mobiliser tous les efforts pour améliorer les conditions dans tous les établissements éducatifs à travers le pays.

S’agissant de la consultation nationale sur la réforme de l’éducation et de l’enseignement, le ministre a indiqué que les recommandations seront présentées dans les plus brefs délais au président de la république qui soumettra, pour sa part, le projet du conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement au parlement pour adoption.

Pour sa part, la cheffe du bureau du Fonds des Nations Unies pour la population en Tunisie, Rim Fayala, a indiqué que le Fonds œuvre à promouvoir les droits de l’enfant et des jeunes dans le domaine de la santé notamment sexuelle et reproductive pour les protéger de toutes les formes de violence et des comportements à risque.