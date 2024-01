Manouba-Elections locales : Journée de formation au profit de 24 agents électoraux

L’Instance Régionale Indépendante pour les Elections (IRIE) à Manouba, a organisé, samedi, au pôle technologique de Manouba, une journée de formation au profit de 24 agents électoraux, en prévision de la campagne des candidats au second tour des élections locales prévu le 4 février prochain.

Cette journée de formation a été une opportunité pour passer en revue les procédures, principes et règles de la campagne électorale, notamment en matière de financement, système de suivi et de coordination, des modalités de remplissage des procès-verbaux et de mise à jour des informations, procédures et décisions, a indiqué à l’Agence TAP, le coordinateur de l’IRIE à Manouba, Ahmed Douik.

La session de formation s’inscrit dans le cadre des préparatifs au second tour des élections locales à Manouba où 46 candidats sont en lice pour accéder aux conseils locaux de la région, d’après la même source.

Lors de la campagne électorale du premier tour des élections, l’IRIE a recensé un total de 732 activités électorales et 33 violations, et ce, auprès de 164 candidats concernés par les élections directes dans la région où 26 candidats ont remporté des sièges dans les conseils locaux, dès le premier tour.