CAN 2024 (Sénégal) : hospitalisé, le sélectionneur Aliou Cissé, se porte mieux

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, hospitalisé vendredi soir à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) à la suite d’une petite infection gastrique, se porte mieux, a indiqué samedi l’agence de presse sénégalaise (APS), citant une source proche des champions d’Afrique en titre.

Aliou Cissé, a été hospitalisé vendredi soir, après la rencontre Sénégal-Cameroun (3-1) pour le compte de la deuxième journée de la poule C de la CAN 2023.

Des sources proches de la sélection sénégalaise assurent que l’état de santé de Aliou Cissé s’est “stabilisé et qu’il se porte mieux”, affirme l’agence sénégalaise.

Selon le président de l’Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS), l’entraîneur des Lions était “un peu malade avant le match contre le Cameroun”.

Le Sénégal (tenant) a composté son billet pour les 8es de finale de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2023 en dominant le Cameroun (3-1) vendredi à Yamoussoukro.

L’équipe d’Aliou Cissé s’est imposée grâce à des buts d’Ismaila Sarr (16), Habib Diallo (71) et Sadio Mané (90+5), Jean-Charles Castelletto du Cameroun, ayant réduit le score (83).

A la faveur de ce succès, le second en autant de matchs, les Lions du Sénégal sont en tête du groupe C avec six points devant la Guinée (4 pts) et le Cameroun (1 pt). La Gambie ferme la marche avec zéro point.