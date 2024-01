Incendie à l’aéroport de Tunis-Carthage

Le porte-parole de la Protection civile, Moez Triki, a annoncé que les pompiers ont réussi à maîtriser vendredi soir, le 19 janvier 2024, un incendie qui s’est déclaré dans deux bureaux vides au premier étage de l’aéroport international de Tunis-Carthage.

Triki a déclaré que deux camions de pompiers et une ambulance de la Protection civile ont été immédiatement dépêchés sur les lieux dès que l’incendie a été signalé, et que le feu a été maîtrisé et les lieux ventilés. Il a précisé que l’incendie a partiellement touché des éléments en bois dans les deux bureaux, qui étaient la propriété d’une banque et étaient inoccupés.

Le porte-parole a ajouté que l’incendie a éclaté vers 18 heures aujourd’hui et que les premières informations indiquent qu’un court-circuit dû à un contact dans les câbles électriques serait à l’origine de l’incident, en attendant les conclusions des enquêtes ultérieures.

Aucune blessure ou dommage n’a été signalé, selon la même source.