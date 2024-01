CAN 2024 : La Tunisie entamera demain sa campagne africaine en quête d’un deuxième sacre continental

La sélection nationale de football entamera demain mardi sa campagne africaine comptant pour sa 16e participation consécutive à une phase finale de la coupe d’Afrique des nations, la 21e de son histoire, avec l’objectif d’aller chercher un deuxième sacre continental.

L’entrée en lice des aigles de Carthage se fera face à la Namibie, à partir de 18h, pour le compte de la 1re journée de la phase de poules (Groupe E).

Cette première mission à négocier pour les protégés de Jalel Kadri se doit d’être couronnée du succès pour espérer décrocher l’un des deux billets en jeu pour le second tour.

Et partant du fait que le premier tour se jouera sous forme de mini-championnat, la Tunisie sera appelée à récolter le maximum de points possible pour finir en tête du groupe avant de négocier la suite, ce qui fait de la victoire contre la Namibie, la clé de la mission.

En effet, la confrontation avec la Namibie sera la première d’une série de sept matchs à disputer pour l’équipe de Tunisie dans la compétition, si cette dernière va jusqu’en finale et la première difficulté dans une aventure que les supporteurs de la Tunisie espèrent voir aboutir sur un sacre qui lui échappe depuis une vingtaine d’années (2004).

Et bien que la Tunisie détient le record en termes de participation successives(16) depuis 1994 (édition tunisienne), elle n’est parvenu en finale qu’à trois reprises seulement et ne s’est vue sacrée qu’une seule fois en 2004.

Ainsi, comptant sur une pléiade de joueurs d’expérience, connaissant parfaitement l’ambiance africaine et une série de tests amicaux pas vraiment rassurant, mais pleins d’enseignements, le onze national devra passer son premier examen demain mardi face à la Namibie.

Pour rappel, le parcours des tunisiens en qualifications s’était passé dans heurts avant à la clé une pole position du groupe J (13 points), arrachée au goal-average avec la Guinée Equatoriale (2e) et 11 buts marqués augurant de grande forme de la sélection nationale avant l’édition ivoirienne. Impression qui s’est vite dissipée après les dernies tests précédant la compétition.

Le seul point positif restera la solidité défensive du groupe et ce, malgré la déception qui a suivi le périple asiatique. Un périple qui aura, néanmoins, permis à Jalel Kadri de fixer son quatuor défensif: Wajdi Kechrida, Ali Maaloul, Motassar Talbi (élu meilleur footballeur par le Référendum de la TAP) et Yassine Meriah.

Du côté des gardiens du but, le portier de l’US Monastir sera le plus proche de défendre les cages de la sélection à la CAN vu les statistiques relativement inférieures de son compatriote Aymen Dahmane dans le championnat saoudien.

En milieu de terrain, la composition semble claire avant de trancher au sujet d’un voire deux joueurs.

Quoi qu’il en soit, un dispositif comptant Ilyes Skhiri, Mohamed Ali Ben Romdhane, Anis Ben Slimane et le capitaine Youssef Msakni est le plus probable pour le match de demain.

Ces derniers auront la mission de faire parvenir le ballon au probable duo de pointe; Ilyes Achouri et Taha Yassine Khénissi.

Une mention particulière est à réservée au capitaine Msakni, joueur le plus expérimenté du groupe, et auquel sera confiée la tâche de trouver la faille pour débloquer les situations difficiles devant les grandes nations.

Le sélectionneur national, Jalel Kadri, à la tête de la sélection depuis deux ans déjà, sera lui aussi devant un véritable test après avoir promis d’atteindre au moins le dernier carré.

En effet, ne faisant pas encore l’unanimité chez les supporteurs tunisiens, Kadri devra réussir l’examen de la CAN pour prouver ses qualités de technicien et mener les aigles le plus loin possible.

La Tunisie, rappelle-t-on, ouvrira la compétition face à la Namibie, mardi prochain à partir de 18h00, avant d’affronter le Mali, samedi à 21h00, puis l’Afrique du Sud, mercredi d’après à 18h00.