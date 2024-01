Le ministre de l’enseignement supérieur rencontre les membres de la commission chargée d’analyser les résultats de la consultation nationale sur le système éducatif

Les membres de la commission chargée d’analyser et de formuler les résultats de la consultation nationale sur la réforme du système éducatif ont présenté les plus importantes aspirations des participants à la consultation, lors de leur récente rencontre avec le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir.

Les membres des commissions des différents ministères concernés par la consultation ont présenté les plus importants résultats obtenus à travers les systèmes et algorithmes de haute précision basés sur l’intelligence artificielle et l’étude des données et ont convenu du choix de la méthodologie qui sera adoptée par la commission chargée de l’élaboration du rapport de synthèse sur les résultats de la consultation, selon un communiqué publié hier par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le chef du cabinet du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, AbdelKader Jamali, a rencontré hier vendredi, au siège du ministère, l’équipe technique chargée d’analyse des résultats de la consultation nationale sur la réforme du système éducatif dans le dossier de la formation professionnelle, en présence de plusieurs cadres du ministère.

Au cours de cette réunion, les plus importants résultats liés aux aspirations des participants à la consultation ont été présentés pour développer le système national de la formation professionnelle et le système d’orientation professionnelle.