Les recrutements de compétences tunisiennes à l’étranger augmentent de 28 %, l’Allemagne en tête des destinations

En 2022, l’Agence tunisienne de coopération technique à l’étranger a recruté 4510 Tunisiens pour travailler à l’étranger, soit une augmentation de 28 % par rapport à 2021.

L’Allemagne est la destination principale avec 872 recrutements, suivie du Canada (738), de l’Arabie saoudite (542), de la France (542), d’Oman (444) et de l’Italie (339). Le secteur de la santé représente 41 % des recrutements, suivi par l’éducation avec 904 recrutements.

Le nombre total de coopérants et d’experts à l’Agence était de 25084 en décembre 2022, contre 22846 en 2021, répartis principalement dans les pays arabes (58 %), en Europe (26 %) et en Amérique du Nord (12 %). L’Agence cherche à développer les compétences nationales et à les rendre aptes à travailler en Tunisie et à l’étranger.

En 2023, 87 experts ont été envoyés principalement en Mauritanie, en Côte d’Ivoire, au Niger, au Togo et en Arabie saoudite.