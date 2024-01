Le ministre de l’Éducation appelle à la création de centres de préparation de repas chauds pour les écoliers

Le ministre de l’Éducation, Mohamed Ali El Borgi, a souligné aujourd’hui, vendredi 12 janvier 2024, l’importance de généraliser les cuisines centrales ou de créer des centres de préparation de repas chauds pour les écoles primaires. Lors d’une séance de travail tenue au siège du ministère pour présenter les projets de la Direction des services scolaires et ses programmes pour la prochaine période, le ministre a appelé à la poursuite de la création de banques alimentaires pour pallier les pénuries alimentaires à certains moments de l’année.

Au cours de cette séance, une présentation a également été faite sur le contrôle régulier des opérations d’approvisionnement en denrées alimentaires, le ministre recommandant dans ce cadre d’intensifier la surveillance et l’inspection des conditions de stockage et de la qualité des produits utilisés. Le ministre de l’Éducation a également salué les efforts de la Direction des services scolaires pour mettre en place une infrastructure solide et propre au service du processus éducatif, en particulier dans les domaines du transport, de l’alimentation et des dortoirs, soulignant notamment l’engagement de la Direction dans la numérisation du système d’alimentation afin d’améliorer la gouvernance et la transparence des services éducatifs.