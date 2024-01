La Tunisie brille au Championnat arabe de natation pour les juniors avec 29 médailles

L’équipe tunisienne de natation a porté son total à 29 médailles (10 en or, 10 en argent et 9 en bronze) à l’issue du deuxième jour de compétition du Championnat arabe de natation pour les juniors qui se déroule à Doha, au Qatar, du 10 au 15 janvier.

Au cours de cette deuxième journée, jeudi, les nageurs tunisiens ont remporté 9 médailles (4 en or, 3 en argent et 2 en bronze). Les médailles d’or ont été remportées par Rami Rahmouni (13-14 ans), Aïcha Ben Milad (13-14 ans) et Hani Msaffar (15-16 ans) dans les épreuves du 200 mètres papillon, ainsi que par l’équipe de relais masculin composée de Rami Rahmouni, Youssef Belhaj Hussein, Yassine Mzoughi et Youssef Fathallah dans le 4×100 mètres nage libre (13-14 ans).

Les médailles d’argent ont été remportées par Youssef Belhaj Hussein dans le 200 mètres papillon (13-14 ans) et Alaa Ben Milad dans le 50 mètres dos (15-16 ans), ainsi que par l’équipe de relais féminin composée d’Israa Awam, Yasmine Jemal, Hala Zroug et Aïcha Ben Milad (13-14 ans). En revanche, le duo Abdalmalek Sassi (15-16 ans) et Hala Zroug (13-14 ans) s’est contenté de la médaille de bronze dans les épreuves du 200 mètres papillon.