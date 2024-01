Destruction de 380 mosquées et 3 églises à Gaza par l’armée israélienne

Le bureau de presse du gouvernement de Gaza a déclaré que l’armée israélienne a détruit 380 mosquées et trois églises dans la bande de Gaza au cours de son agression continue depuis plus de trois mois.

Parmi ces mosquées et églises se trouvent des sites historiques, témoins du riche patrimoine culturel et historique palestinien, visant à effacer les preuves historiques et l’ancrage historique de la Palestine dans la bande de Gaza.

Parmi les destructions notables, on compte la mosquée Al-Omari à Gaza, la mosquée Cheikh Shaaban, la mosquée Al-Zafar à Shuja’iyya, ainsi que l’église byzantine de Jabalia, la mosquée Al-Sayyid Hashim à Gaza, et l’église Saint-Porphyrios à Gaza.

Ces mosquées et églises remontent à l’époque phénicienne et romaine, certaines datant de 800 ans avant J-C, d’autres de 1400 ans, et d’autres encore de 400 ans.