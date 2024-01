Le Professeur Haykel Ben Mahfoudh, nouvel élu à la CPI : Un ambassadeur de la Tunisie dans le domaine du droit international

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, a rencontré, hier mardi au siège du ministère, le professeur universitaire Haykel Ben Mahfoudh, élu récemment juge à la Cour Pénale Internationale (CPI) pour la période s’étalant entre 2024/2033.

Le ministre a indiqué que l’élection de Ben Mahfoudh à ce poste contribuera à la promotion de l’image de la Tunisie et de son rayonnement à l’étranger et renforcera son engagement à respecter le statut de Rome et les valeurs de la justice pénale internationale, lit-on dans un communiqué publié par le département.

Boukthir s’est, à cette occasion, félicité de l’élection de Haykel Ben Mahfoudh, en étant le premier Tunisien et arabe juge à la Cour Pénale Internationale, Compte tenu de sa compétence et de ses expériences reconnues dans les domaines pertinents du droit international.

De son côté, Haykel Ben Mahfoudh a exprimé sa disposition à exercer ses fonctions avec dévouement afin de représenter au mieux la Tunisie au sein de cette importante structure internationale.

Le professeur Haykel Ben Mahfoudh a été élu le 6 décembre juge à la Cour pénale internationale dans le cadre de la 22ème session de l’Assemblée des Etats parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il est le premier Tunisien et arabe à occuper ce poste depuis la création de la CPI en 2002.

Haykel Ben Mahfoudh est un juriste et Professeur de l’enseignement supérieur. Son expérience académique s’étale sur plus de 25 ans de carrière dans plusieurs postes de responsabilités scientifiques, de recherche et d’encadrement. II a notamment dirigé le Laboratoire de recherche en droit international et européen et relations Maghreb-Europe (LR-DIERME).

II est titulaire d’un Doctorat en droit international humanitaire (DIH) et est considéré parmi les premiers spécialistes du DIH en Tunisie et dans le monde arabe.

Ses travaux sur la protection des victimes dans les conflits armés sont au coeur de ses contributions au développement du droit pénal international et du droit de la paix et de la sécurité dans les pays de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

II est l’auteur de plusieurs ouvrages et publications de référence dans ces domaines.