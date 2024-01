La Fédération de l’Enseignement Supérieur appelle à une révision des recrutements et promotions pour l’année 2020

La Fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a appelé ce mardi, le ministère de tutelle à revoir les postes de recrutement et de promotion des enseignants chercheurs au titre de l’année 2020 et à publier une nouvelle circulaire dans ce sens.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la fédération estime que la circulaire publiée le 3 janvier 2024 portant sur le recrutement et la promotion des enseignants chercheurs au titre de 2020 ne répond pas aux besoins exprimés par les départements et les conseils scientifiques de nombreuses institutions universitaires ce qui va aboutir à l’augmentation des heures supplémentaires et le recours aux contrats et à d’autres formes d’emploi précaire.

En outre, la fédération met en garde contre la promotion au grade sans respect des conditions fixées auparavant par le ministère (le diplôme, les années d’expérience, la spécialité.).

La Fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique appelle également les syndicats de base dans toutes les institutions universitaires où des défaillances ont été signalées au niveau des recrutements ou des promotions à tenir des réunions d’urgence avec les enseignants pour recueillir leurs plaintes et les adresser aux doyens et directeurs des institutions universitaires.

Par ailleurs, la fédération dénonce le retard dans le recrutement et les promotions depuis 2017 ce qui accentue le chômage des docteurs réaffirmant la nécessité de procéder à des recrutements et des promotions une fois par an.