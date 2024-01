Temps froid et nuages parfois denses avec pluies éparses sur le nord. Ces pluies seront temporairement orageuses et parfois intenses sur l’extrême nord-ouest avec des chutes de grêle et de neige dans certains endroits et sur les hauteurs ouest. Nuages passagers ailleurs.

Vent de secteur ouest fort prés des côtes et modéré à relativement fort à l’intérieur du pays avec des phénomènes de sable sur le sud.

Mer houleuse dans le nord et très agitée à houleuse sur les côtes Est puis progressivement moutonneuse sur toutes les côtes.

Températures maximales comprises généralement entre 6 et 10 °C sur les hauteurs ouest et entre 12 et 16 °C ailleurs.