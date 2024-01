Tunisie : Rassemblement de protestation devant l’ambassade des Etats-Unis

Des représentants du Réseau tunisien de lutte contre le système de normalisation (coalition de plusieurs associations) ainsi que des citoyens tunisiens ont organisé dimanche, pour la onzième fois consécutive, un rassemblement devant l’ambassade des Etats-Unis aux berges du lac de Tunis, pour réclamer la fin de l’agression contre le peuple palestinien, en particulier contre Gaza et l’expulsion de l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis.

Les manifestants ont brandi des photos de martyrs palestiens , en scandant des slogans fustigeant ” le terrorisme américain”, la tuerie des enfants et les attaques contre les hôpitaux dans la bande de Gaza.

“L’administration américaine est le premier artisan de cette agression sioniste contre Gaza ” a affirmé Dhaou Jalali, membre du réseau à l’Agence TAP, notant que la Tunisie connue pour son soutien inconditionnel à la cause palestinienne à travers l’histoire, ne peut que contribuer à la lutte contre les agissements des Etats-Unis, en renvoyant son ambassadeur à Tunis, d’autant que l’attaque contre Gaza se poursuit depuis plus de 90 jours et est devenue intolérable.

Pour Jalali, “les Etats-Unis sont responsables de la tuerie des enfants en Palestine, comme ils étaient responsables de la même chose en Syrie, Irak et Libye”.

La situation humanitaire dans la Bande de Gaza, déjà soumise à blocus israélien depuis plus de 16 ans, “se détériore de manière exponentielle”, selon l’onu. Du matériel médical, de la nourriture, du carburant et d’autres fournitures humanitaires font cruellement défaut, de même que l’accès du personnel humanitaire à la région.

Le bilan des Palestiniens tombés en martyrs suite aux frappes continues menées par les forces sionistes à Gaza depuis octobre 2023, est passé à 22 835 victimes, selon un bilan provisoire du ministère palestinien de la Santé publié dimanche. Celui des blessés est passé à 58 416 blessés, durant les trois mois de frappes menées par les forces d’occupation contre les Palestiniens.