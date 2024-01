CAN-2023+1 (Préparation) : Un nul pas vraiment rassurant de la Tunisie devant la Mauritanie (0-0)

La sélection nationale de football s’est contentée du nul vierge dans le match amical qui l’a opposé ce soir au stade Olympique Hammadi Agrébi de Radès à son homologue mauritanienne dans le cadre de la préparation des deux sélections pour la phase de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2023+1) prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire.

L’occasion était donnée au staff technique national de mettre à l’épreuve l’état de forme du onze national en prévision du périple africain et de dessiner les prémices de la formation qui endossera le nouveau maillot des aigles de Carthage devant la Namibie le 16 janvier en cours.

Cet avant dernier test, disputé par un climat pas vraiment clément et en présence d’un public relativement important avait été abordé par l’équipe de Tunisie dans un schéma classique porté vers l’attaque et profitant du dynamisme favorisé par les deux ailiers présents, à savoir; Ali Abdi sur la gauche et Wajdi Kechrida sur le flanc droit.

Les balles arrêtées avaient, également, constitué l’un des atouts à travers lesquelles les coéquipiers de Naim Sliti avaient failli marquer à la 13e, mais la tête de Montassar talbi avait été captée par un vigilent portier mauritanien.

Du côté adverse, le déploiement sur le terrain et le marquage stricte opéré par le sélectionneur Amir Abdou ont eu raison de la domination tunisienne.

En seconde période, le staff technique national ambitionnait de donner plus de fraicheur et de dynamisme à l’attaque en lançant Youssef Msakni et Seifalleh Letaief dans les vingt dernières minutes de la rencontre avant d’aligner dans la foulée Taha Yassine Khénissi, Bassem Srarfi et Hamza Rafia.

Cette armada d’attaque avait, certes, conféré un nouveau souffle aux offensives tunisiennes, mais sans pour autant apporté de l’efficacité aux actions entreprises, tombant plutôt dans la précipitation et la facilité.

En face, la Mauritanie s’était montré sous un meilleur visage, bloquant toutes les issues devant les protégés de Jalel Kadri et amorçant par moment des contres rapides, moyennement bien gérés par la défense tunisienne.

Les dernières minutes du match dont les arrêts de jeu ne changeaient rien à la donne et à l’issue du match.

Les enseignements à en tirer pourraient être bénéfiques et encourageantes pour la Mauritanie, mais sembleraient assez inquiétante pour des aigles de Carthage à dix jours seulement de leur entrée en lice à la CAN.

La dernière confrontation en amical opposera mercredi prochain sur la même pelouse et à huis clos le onze national au Cap Vert avant le déplacement pour la Côte d’Ivoire.

Pour rappel, la Tunisie débutera sa nouvelle campagne africaine face à la Namibie le 16 janvier, avant d’affronter le Mali, le 21, et l’Afrique du Sud, le 24 du même mois.