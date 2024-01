Report de la traversée Tunis /Genes à bord du navire “Tanit”

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a annoncé samedi que la traversée depuis le port de la Goulette vers Gênes (Italie) à bord du navire “Tanit” .

initialement programmée le lundi 8 janvier 2024, à 11 heures du matin a été reprtée à 22h, en raison des mauvaises conditions météorologiques dans le bassin méditerranéen.

La CTN a déclaré samedi dans son communiqué que le navire arrivera au port de Gênes le mercredi 10 janvier 2024 à 8 heures au lieu du mardi 9 janvier 2024, à 11 heures.

Le voyage de retour Gênes-Tunis sera maintenu et le navire arrivera le mercrredi 10 janvier 2024 à 14h. Dans le même ordre d’idées, la compagnie a demandé à tous les passagers à bord du Tanit de se rendre au port de la Goulette le lundi 8 janvier à 18 heures pour les procédures d’enregistrement et de transit.Pour plus d’informations la CTN a mis à la disposition des intéressés un numéro téléphonique le 71346061 et un numéro bleu 82102021.