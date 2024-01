Météo : chute du baromètre et pluies intenses annoncées à partir de cette nuit

Une dégradation météorologique est prévue sur le nord et localement sur le centre de la Tunisie à partir de cette nuit et demain, samedi 6 janvier 2024, selon un bulletin météorologique publié aujourd’hui par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des pluies éparses, parfois orageuses, sont attendues, avec des précipitations plus importantes sur les régions côtières nord, pouvant atteindre 20 à 40 mm, voire localement 70 mm dans l’extrême nord-ouest, accompagnées de chutes de grêle par endroits. Une nette baisse des températures est également prévue, avec des maximales variant entre 6 et 11 degrés dans l’ouest du nord et du centre, et entre 12 et 16 degrés ailleurs.

Un vent fort de secteur ouest soufflera à l’intérieur du pays, provoquant des phénomènes de sable dans le sud, et atteignant des vitesses pouvant atteindre 100 km/h sur les régions côtières du nord et les hauteurs. Dimanche 7 janvier 2024, le temps restera pluvieux sur le nord, avec des pluies intenses sur l’extrême nord-ouest, des températures basses et un vent fort.