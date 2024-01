Gabès : une commission technique mise en place après l’incendie au marché du henné

Suite à l’incendie survenu hier, jeudi 4 janvier 2024, au marché du henné à Jara, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Gabès, Fawzi Dargham, a confirmé que le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête sur l’incendie qui a détruit délibérément des locaux non habités, conformément aux dispositions de l’article 308 du Code pénal.

Le même responsable a déclaré à l’Agence Tunis Afrique Presse aujourd’hui, vendredi, que le parquet a réagi immédiatement dès qu’il a été informé de l’incendie au marché du henné à Jara, où le substitut du procureur de la République s’est rendu sur place pour constater les dégâts. Le feu a ravagé complètement 10 magasins et partiellement 4 autres, en plus d’avoir endommagé la structure d’un autre local.

L’affaire a été soumise au juge d’instruction du tribunal de première instance, qui a délégué une équipe de la police judiciaire de Gabès-ville pour mener les investigations et les auditions nécessaires, ainsi que réaliser les expertises techniques requises.

Ce matin, vendredi 5 janvier 2024, une réunion s’est tenue au siège du gouvernorat de Gabès en présence du premier délégué intérimaire de Gabès, Lotfi Merabet, du secrétaire général du gouvernorat, Ghaleb Qallali, et du premier délégué de Gabès-ville, Ahmed El Majeri. Cette réunion visait à examiner la situation du marché du henné à Jara après l’incendie, comme l’a rapporté un correspondant de Mosaïque FM dans la région.

Au cours de cette réunion, il a été convenu de former une commission technique pour évaluer les dommages causés par l’incendie et présenter un rapport détaillé sur l’incident et les problèmes qui en découlent. Les dommages causés par cet incendie seront évalués afin de déterminer les mesures à prendre pour sa réparation et sa revitalisation.

Dans le même contexte, une source de la protection civile à Gabès a confirmé que l’incendie survenu hier, jeudi 4 janvier 2024, a touché neuf commerces dans le quartier commercial de Jara.