Le mouvement Ennahdha publie une déclaration importante …

Le Mouvement Ennahdha a condamné dans un communiqué publié tard dans la soirée d’hier, mardi, l’assassinat du vice-président du bureau politique du Mouvement de la résistance islamique “Hamas”, Saleh al-Arouri, le qualifiant de “couverture du fiasco de l’armée d’occupation à atteindre ses objectifs derrière l’agression criminelle et brutale contre la bande de Gaza résistante, qui dure depuis trois mois depuis l’opération Al-Aqsa Flood héroïque”.

Le Mouvement Ennahdha a condamné dans son communiqué “avec la plus grande fermeté l’opération d’assassinat sioniste du commandant Cheikh Saleh al-Arouri et de ses frères des dirigeants du Qassam, conformément aux menaces des dirigeants de l’entité occupante de liquider les dirigeants de la résistance où qu’ils se trouvent, en violation du droit international et de la souveraineté des États”, estimant que “l’assassinat est une tentative désespérée de compenser l’échec et de confirmer la nature criminelle de l’entité sioniste occupante et nous rappelle la série de crimes d’assassinat contre les bons dirigeants et les martyrs pieux”.

Le Mouvement Ennahdha a appelé “tous les libres et toutes les forces qui œuvrent à circonscrire la zone de guerre et à arrêter l’agression sauvage et à protéger le peuple palestinien à condamner le crime odieux d’assassinat et à considérer les représentants légitimes du peuple palestinien et sa noble et courageuse résistance comme un partenaire complet dans la recherche d’une perspective politique et d’une solution juste et globale qui restitue au peuple palestinien ses droits à établir son État indépendant, dont la capitale est Jérusalem-Est, et à étendre son autorité et sa souveraineté sur sa terre, la Palestine, sur les ruines du système de discrimination raciale sioniste”, selon le communiqué.