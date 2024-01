Le ministère de l’éducation lance la plateforme numérique éducative ” L’école de la Tunisie du futur “

Le ministère de l’Education nationale a lancé aujourd’hui mercredi la plateforme numérique éducative ” L’école de la Tunisie du futur ” au profit des élèves, des parents et des employés du ministère, notamment les enseignants, les inspecteurs et les administrateurs, afin de numériser les services scolaires et améliorer la qualité du système éducatif.

Le ministre de l’Education, Mohammed Ali Boughdiri, a souligné que la plateforme vise à suivre le rythme de la transformation numérique dans le monde et permet aux étudiants et leurs parents de bénéficier d’un suivi numérique continu afin d’assurer la transparence et la qualité de l’enseignement.

Il a expliqué que la plateforme numérique, est disponible en arabe et en français sur l’adresse électronique www.tarbia.tn et dirige le navigateur vers quatre espaces : un espace “Madrasati” pour les écoles primaires, un espace dédié pour les collèges et les lycées “Maahadi” , un espace de service pour le personnel de l’Education et un pour signaler les violences dans le milieu scolaire.

Dans une déclaration aux médias, à l’occasion du lancement de la plateforme numérique au Centre National des Technologies en Education (CNTE), il a indiqué que cette plateforme permet la numérisation des programmes pédagogiques sans abandonner les méthodes traditionnelles d’enseignement.

Dans un contexte connexe, il a annoncé le raccordement de 3.307 établissements d’enseignement au réseau de l’internet haut débit par fibre optique.