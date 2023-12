Démarrage des travaux de réalisation de l’espace pilote de la famille à Douar Slatnia à Sidi Bouzid

Les travaux de construction de l’espace pilote de la famille ont démarré Hier, mercredi, à Douar Sltania dans la délégation de Jelma relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid, dont la valeur est estimée à environ 6 millions de dinars, englobant les études, la construction et l’équipement, selon un communiqué publié par le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes agées.

L’objectif de la création de cet espace, qui bénéficiera à environ 3 000 familles de cette région, est d’accompagner les familles et de les aider à exercer leurs activités professionnelles, et de leur apporter un soutien social, économique, sanitaire et psychologique.

Ce projet fournira divers services au profit des familles concernées, tels que le divertissement, l’orientation, la formation, la sensibilisation, pour toutes les catégories, y compris les femmes, les enfants, les jeunes,et les personnes âgées.

Le ministère a expliqué que ce projet pilote, premier du genre au niveau national, comprendra un espace familial, un jardin d’enfants public, un espace pour les personnes âgées et un espace administratif, en plus d’une aire de jeux, d’une cuisine et d’un espace extérieur sur une propriété de 5 000 mètres carrés.

A rappeler que le nouveau projet a été annoncé par la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfant et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, lors d’une visite de travail à Sidi Bouzid le 17 janvier 2023.