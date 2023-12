Tunisie : Signature d’une convention de coopération sur l’utilisation de l’identité numérique et l’échange immatériel des données

Une convention de coopération a été signée vendredi, entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir et le ministre des technologies de communication Nizar Ben Néji pour faciliter l’accès aux services électroniques à travers l’identité numérique et l’échange immatériel des données.

Cette convention, qui s’inscrit dans le cadre de l’unification des efforts du gouvernement afin de renforcer le processus de transformation numérique, a pour objectif de faciliter aux étudiants l’accès aux services électroniques (inscription, hébergement universitaire, bourses).

Elle permettra l’utilisation de l’identité numérique (Mobil ID) sur le téléphone portable en tant que dispositif permettant aux étudiants aux chercheurs aux enseignants et au personnel administratif, l’accès aux services électroniques de manière simplifiée, a indiqué un communiqué publié par le ministère de l’enseignement supérieur.

Cette convention permettra également l’utilisation progressive de la signature électronique et du cachet électronique visuel dans les procédures administratives et les documents officiels en ligne qui nécessitent des engagements et des preuves électroniques, selon la même source.

Elle a pour but également de favoriser l’échange immatériel des données, de simplifier les procédures administratives et de réduire le nombre des documents exigés par l’administration, outre l’utilisation du service E-Barid et des adresses électroniques pour améliorer la communication entre l’administration et les citoyens.