Sousse : saisie de 1816 gâteaux non conformes en prévision du Nouvel An

À Sousse, 1816 gâteaux non conformes ont été saisis dans un entrepôt improvisé à Hammam Sousse, où ils étaient destinés à être vendus lors du Nouvel An administratif. Les gâteaux de différentes tailles ont été jugés impropres à la consommation. De plus, d’importantes quantités de chocolat, de beurre et de fruits secs, stockées dans des récipients en plastique non conformes, ont été découvertes. 200 litres d’huile subventionnée, 13 sacs de sucre subventionné de 50 kg chacun, ainsi que 40 pots de confiture de 20 kg ont également été saisis. Selon Chokri El Maghri, chef de la région de la sécurité nationale de Sousse Nord, ces produits étaient également non conformes à la consommation. Sur ordre du parquet, le propriétaire de l’entrepôt a été placé en détention pour prendre les mesures légales nécessaires à son encontre.

Les unités de sécurité de la région de Sousse Nord poursuivent leurs opérations pour lutter contre toutes les infractions et les violations qui pourraient nuire à la santé des citoyens.