Coupe de la CAF (phase de poules) : “nous devons réagir face à Rivers United” (Said Saibi)

L’entraîneur du Club Africain, Said Saibi a affirmé que ses joueurs sont déterminés à se rattraper mercredi face à River United du Nigeria pour reconquérir leurs supporters, à l’occasion de la 4e journée de la phase de poules de la coupe de la Confédération africaine de football.

Lors d’un point de presse d’avant-match, tenu mardi à la salle des conférences du stade de Radès, le coach clubiste a précisé que le match prévu mercredi à 20h00, revêt une grande importance pour le représentant tunisien tenu de s’imposer pour rester en tête du groupe C.

Il a ajouté que le victoire est impérative pour le Club Africain qui vient de concéder deux défaites sévères face au même adversaire, en coupe de la CAF, et face à l’Etoile du Sahel, en championnat.

“Le match de demain sera une occasion de renouer avec la victoire et de livrer une prestation convaincante et satisfaisante”, a affirmé Saibi qui ajoute que le staff technique a mis l’accent ces derniers jours sur la préparation mentale et sur la remise en forme des joueurs.

Saibi a tenu, par ailleurs, à s’excuser auprès des supporters clubistes après ses dernières déclarations tenues à l’occasion du match face à l’Etoile du Sahel.

“Mes propos ont été mal interprétés, car ce qui m’avait inquiété c’était la manière de concéder un but sur la seule occasion offerte à notre adversaire alors que nous avions créé plusieurs occasions de but sans parvenir à les concrétiser”, a-t-il expliqué.

“Le championnat n’est pas encore fini et on affrontera l’Etoile une deuxième fois avec un visage différent”, a-t-il promis.

De son côté, le joueur Taieb Meziani a affirmé que tout le groupe est déterminé à réagir face à Rivers United pour faire oublier aux supporters les deux dernières défaites concédées et conforter la place du Club Africain en tête du classement.

“Nous devons faire preuve de responsabilité et de concentration pour pouvoir exploiter les occasions offertes et remporter le match”, a-t-il ajouté.